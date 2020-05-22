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Güncel

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin skandal paylaşımlar yapan Banu Ö. tutuklandı

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 15:39 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 15:50
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Banu Ö, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Banu Ö, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Banu Ö'nün ifadesinde "İzmirlileri zan altında bırakan videolar gördüğü için buna sebep olanların kim olduğunun ortaya çıkarılmasına dikkati çekmek amacıyla paylaşımları yaptığını" söylediği ileri sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Banu Ö. dün gözaltına alınmıştı.

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