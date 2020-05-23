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Güncel

İzmir'de camilere çirkin saldırıya Bakan Soylu'dan sert tepki: Buluruz, cami dibinde ezanı dinletiriz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki cami minarelerinden şarkı dinleten kimliği belirsiz provokatörlere ilişkin sert konuştu. Bakan Soylu, 'Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. biz birçok şeyin hakkından geldik, bunun da hakkından geliriz. Buluruz yani. Buluruz, ona o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah.” dedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:47
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İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalınarak büyük bir provokasyona imza atıldı. Gösterilen sert tepkiye rağmen ertesi gün Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden de Selda Bağcan şarkısı duyuldu.

Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen bir televizyon programının canlı yayınında tepkilere neden olan alçak saldırıya sert tepki gösterek, şu ifadeleri kullandı.

 "Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Ramazan ayında, milletin bu konudaki duygularına, düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez. Beklenmez yani, bunu böyle söylemek gerekir ama biz birçok şeyin hakkından geldik, bunun da hakkından geliriz. Buluruz yani. Buluruz, ona o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah."

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