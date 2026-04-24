Güncel

İzmir'de cani koca dehşeti: Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan katletti

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

IHA24 Nisan 2026 Cuma 15:51 - Güncelleme:
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Nurcan Çubuk (39) ile kocası Çetin Çubuk (44) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şüpheli koca, tabancayla eşine ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

İki çocuk annesi Çubuk'un cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan Çetin Çubuk, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

