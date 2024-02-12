İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 271 şüpheli yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, il genelinde haklarında başta hırsızlık suçlarından olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. 2 bin 610 personelle çalışma gerçekleştiren ekipler, 24 saat süreyle teknik ve fiziki takip uygularken, 10 Şubat sabahı 146 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından adreslere gerçekleştirilen baskınlar, dron ile havadan da görüntülenerek takip edildi.

271 SUÇLU YAKALANDI



Adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 25'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 271 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlıların hırsızlığın yanı sıra, kasten adam öldürme, yağma ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan arandıkları ortaya çıktı.