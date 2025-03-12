İzmir'de çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında 11 Mart'ta yayımlanan "İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza" başlıklı haberin ardından Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı."