İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2025 Çarşamba / 13 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5964
  • EURO
    39,9673
  • ALTIN
    3455.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı
Güncel

İzmir'de çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 20:29 - Güncelleme:
İzmir'de çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında 11 Mart'ta yayımlanan "İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza" başlıklı haberin ardından Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı."

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  • atık
  • kötü koku

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.