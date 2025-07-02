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İzmir'de CHP fiyaskosu! Kentsel dönüşüm mağdurları 15 yıldır evlerini bekliyor

İzmir'de evsiz bırakılan vatandaşların tepkileri sürüyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri, geçen sürede konutlarının teslim edilmediğini belirterek, bu süreçteki olası hukuk ihlallerinin araştırılmasını istedi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin örnek projesi' denilen bu süreç, iki CHP Genel Başkanı ve 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dönemine rağmen tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Tapulu arsalarımız üzerinden kooperatif adı altında satışlar yapıldı, paralar toplandı ancak inşaatlar bitirilmedi' denildi.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
İzmir'de CHP fiyaskosu! Kentsel dönüşüm mağdurları 15 yıldır evlerini bekliyor
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Proje mağduru olduğunu ifade eden bir grup hak sahibi, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında Karabağlar ilçesindeki Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde mağdur edildiklerini öne süren grup üyeleri, "Kendinize değil vatandaşa hizmet edin", "Büyükşehir verdiğin sözü tut artık", "15 yıl oldu, adalet Uzundere'ye gelmedi" yazılı pankartlar taşıdı.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

"PARALAR TOPLANDI ANCAK İNŞAATLAR BİTİRİLMEDİ"

Mağdurların haklarının iade edilmesi gerektiğini dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin örnek projesi' denilen bu süreç, iki CHP Genel Başkanı ve 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dönemine rağmen tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Tapulu arsalarımız üzerinden kooperatif adı altında satışlar yapıldı, paralar toplandı ancak inşaatlar bitirilmedi. Hak sahipleri evsiz bırakılırken, aynı arsalarda başkalarına konut satışı yapılarak yeni mağduriyetler yaratıldı. Bugün hakkımızı hukuki yollarla aramaya kalktığımızda, 'bu iş siyasi' denilerek sorumlular, siyasi söylemlerin arkasına saklanıyor. Sayın Özgür Özel, defalarca ilettiğimiz çağrılarımıza rağmen İzmir'in bu kangrenleşmiş sorununa neden kulak vermiyorsunuz? 15 yıldır evsiz kalan, tapuları ellerinden alınan insanların haklı mücadelesini nasıl görmezden gelebilirsiniz."

HUKUK İHLALLERİ ARAŞTIRILSIN ÇAĞRISI

CHP'li yöneticileri mağdurları dinlemeye ve çözüm üretmeye davet eden Uslu, "Devlet yetkililerini bu süreçte yaşanan hukuk ihlallerini araştırmaya ve mağdurların haklarını iade etmeye çağırıyoruz. Bu iş siyasi değil, insani ve hukuki bir meseledir." dedi.

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