İzmir'de CHP'li vekilin yeğenine iş kıyağı

CHP'li belediye başkanları, seçim öncesi verdiği vaatleri mazbatayı aldığı gün unuttu. Torpil furyasının hakim olduğu CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtıldı. CHP'nin kazandığı il ve ilçelerdeki atamalar tepki çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı.

Tugay, Karşıyaka Belediyesi'ndeki eski kalem müdürü Gülçin Yörük'ü de yanına aldı.

TEPKİ YAĞIYOR

Sosyal medyada "Çapraz atamalara devam. Lokum dağıtır gibi eşe dosta makam dağıtılıyor", "CHP'li belediyeler liyakatin dibine vuruyor. Yiyin efendiler yiyin. Ailece yiyin! Ne de olsa eş, dost, akraba ne varsa her yer sizlerin aile şirketi ile dolacak", "CHP'de liyakat şov İzmir'den devam ediyor", "Liyakat yerlerde geziyor", "CHP belediyeleri eş-dost, akraba ile dolduruluyor. Liyakat dedikleri bu olsa gerek. Milletin oyuna ihanet ediyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.