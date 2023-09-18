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Güncel

İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 07:20 - Güncelleme:
İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç öldü
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Cumhuriyet Mahallesi'nde, B.A. (33) ile Baran Çatalbaşoğlu (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla Çatalbaşoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan B.A. ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Ege Üniversitesi Hastanesine sevk ediler B.A, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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