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İzmir'de çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 17:55 - Güncelleme:
İzmir'de çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
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Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.

Yangın, kontrol altına alındı.

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