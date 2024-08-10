İzmir'de çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

<p>Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/08/10/31ae5daa68a74443a68f-100820241cb61c84.jpg'/><p>Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/08/10/a153d86be8784242a4c3-1008202457870700.jpg'/><p>Yangın, kontrol altına alındı.</p>