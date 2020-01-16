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Güncel

İzmir'de çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir evde çıkan yangında, çöken çatının enkazı altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.

AA16.01.2020  07:55 - Güncelleme: 16.01.2020  07:55

Alınan bilgiye göre, Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkisinde 2 katlı bir evde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında, evin 2. katında bulunan 5. sınıf öğrencisi Merve Kedik (11), alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sırasında yanan ahşap çatının çökmesi üzerine Kedik, enkaz altında kaldı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra eve giren ekipler enkaz altında Kedik'in cansız bedenine ulaştı.

Kedik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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