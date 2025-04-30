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İzmir'de çöp dağları isyan ettirdi! Büyük risk taşıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde biriken atıklar büyük tepkiye yol açtı. Üreticiler ve esnaf, çevre kirliliği ve yangın riskine dikkat çekti.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 08:41 - Güncelleme:
İzmir'de çöp dağları isyan ettirdi! Büyük risk taşıyor
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İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında oluşan atık yığını, esnafın tepkisine neden oluyor.

Egemenlik Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda oluşan atık yığınına ilişkin tepkilerini dile getiren esnaf, son yıllarda bölgede oluşan kirlilikten rahatsız olduklarını ifade etti.

Site esnafından Resul Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıkların çevreyi kirlettiğini ve riskli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradaki atık artık büyük bir sorun haline geldi. Havalar ısındı yanından geçen bir insanın atacağı sigara izmariti ya da bir kıvılcımda yangın çıkabilir. Burada kaç defa, çıkan yangınlardan dolayı arabalar yandı. Bu işin sorumlusu kimse bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çöpten geçilmiyor. Esnaf olarak biz bundan şikayetçiyiz."

Bölgede 30 yıldır esnaflık yapan Mehmet Sözen de bölgede biriken atık ve çöplerin herkes için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Sözen, yetkililerin bu anlamda çözüm bulmasını istedi.

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