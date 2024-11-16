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İzmir'de çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi: Buradan kaçacak hale geldik

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü koku vatandaşların tepkisine neden oldu. Oluşan çöp dağlarına tepki gösteren bir vatandaş, 'Eskiden İzmir halkı buralara piknik yapmaya gelirdi. 50 yılı aşkındır aynı mahallede yaşadığını ifade eden bir vatandaş, 'Eskiden İzmir halkı buralara piknik yapmaya gelirdi. Pikniği bırak artık buradan kaçacak hale geldik. Buranın çöpü hiç bitmiyor. Kepçe 3-5 günde bir gelip çöpleri alıp gidiyor. Almazsa işte çöp atacak yer bile kalmadı artık' dedi.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 21:29 - Güncelleme:
İzmir'de çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi: Buradan kaçacak hale geldik
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Buca Belediyesindeki grevin ardından çöp toplama aralığının uzaması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde çöp kutuları doldu, çöp yığınları oluşmaya başladı.

Çöplerini atmaya gelen vatandaşlar oluşan çöp yığını nedeniyle atık poşetlerini yerlere bıraktı.

"KAÇACAK HALE GELDİK"

Duruma tepki gösteren ve 50 yılı aşkındır aynı mahallede yaşadığını anlatan Hasan Karatabak, çöpleri atacak alanın kalmadığını söyledi.

Mahallenin giderek kötü bir hal aldığını savunan Karatabak, "Eskiden İzmir halkı buralara piknik yapmaya gelirdi. Pikniği bırak artık buradan kaçacak hale geldik. Buranın çöpü hiç bitmiyor. Kepçe 3-5 günde bir gelip çöpleri alıp gidiyor. Almazsa işte çöp atacak yer bile kalmadı artık. Çoluk çocuğumuz var. Parkın dibi burası. Hastalığı var kokusu var. Yanan bir şey döküldüğü zaman hep sıkıntı oluyor." diye konuştu.

"BUNU DA BELEDİYE HALLEDECEK"

Yetkililerden çöp sorununun çözüme kavuşturulmasını isteyen Karatabak, şunları söyledi:

"Yetkililer ne yaparsa yapsın bu kamu hizmetidir. Kamu hizmeti beklemez. Belediyenin grevde olup olmaması benim sorunum değil. Benim sorunum bu çöpün buradan alınması. Bunu da belediye halledecek. İşçisiyle problemini çözecek benim çöpümü buradan alacak. Çünkü ben bunun için belediyeye vergi ödüyorum. Ama hizmetimin karşılığını alamadığım zaman işte böyle çöp dağları..."

"DÜKKANIN ÖNÜNÜ SÜPÜRMEKTEN BIKTIK"

Mahallede 20 yıldır esnaflık yapan Bülent Karahaner de çöp ve kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Karahaner, "Yaklaşık 1 haftadır buranın durumu bu. Ne gelen var ne giden. Daha evvel CİMER'e yazdık. Zabıtalara da bildirdik ama çözüm bulamadık. Değişen bir şey yok. Bu çöpü bir türlü kaldıramadılar. Mağdur olduk. Yazın sineği bitmiyor. Kışın pisliği bitmiyor. Dükkanın önünü süpürmekten bıktık." diye konuştu.

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 12 Kasım'da grev başlatmıştı.

Grevin ikinci gününde sendika temsilcileri, Buca Belediyesi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileriyle anlaşma sağlanmış Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanarak greve son verildiği açıklanmıştı.

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