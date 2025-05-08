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  • İzmir'de çöp krizi patladı CHP'li belediyede grev, sokakları çöplüğe çevirdi
Güncel

İzmir'de çöp krizi patladı CHP'li belediyede grev, sokakları çöplüğe çevirdi

CHP'nin yönettiği Konak'ta sokaklar hizmet yerine çöple doldu. Belediye işçilerinin greve gitmesiyle ilçede çöp yığınları oluştu. Vatandaş isyan etti.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
İzmir'de çöp krizi patladı CHP'li belediyede grev, sokakları çöplüğe çevirdi
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CHP'li Konak Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesi çıkmazı çöpleri sokağa, tepkileri zirveye taşıdı.

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonrası biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor.

Konak Belediyesine bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin dün başlayan grevi sürüyor.

İşçilerin iş bırakma kararı sonrası temizlik hizmetlerinde de aksamalar yaşandı.

Çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.

Birçok cadde ve sokakta atıkların yol boyunca biriktiği görüldü.

İlçe halkı grev nedeniyle iki gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

  • Konak çöp sorunu
  • CHP belediyesi
  • İşçi grevi

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