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İzmir'de Cumhuriyet coşkusu! Konsere saatler kala meydanlar doldu taştı

Cumhuriyet'in 101. Yıldönümü kutlamalarında yüzbinler meydanlara aktı. İzmir'de Cumhuriyet coşkusu yaşanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen konsere saatler kala meydanlar doldu taştı.

29 Ekim 2024 Salı 19:18 - Güncelleme:
İzmir'de Cumhuriyet coşkusu! Konsere saatler kala meydanlar doldu taştı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Türk Yıldızları efsanevi bir gösteri gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, yurtiçindeki 500. gösterisini İzmirliler hayranlıkla izledi.

Tüm manevraları koordineli bir şekilde başarıyla gerçekleştiren Türk Yıldızları, gökyüzüne kalp çizerek vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle alanı dolduran coşkulu kalabalık, DJ performansı ve konsere saatler kala meydan doldu taştı.

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