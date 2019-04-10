İzmir'de DAEŞ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DAEŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısları tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'dan alınan arama ve yakalama kararına istinaden, polis ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkez, Torbalı ve Bergama ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 9 Suriye ve 1 Gürcistan uyruklu olan 10 örgüt mensubunu yakaladı.

1 ADET TABANCA, YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, örgüte ait bayrak, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital materyal ve döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi