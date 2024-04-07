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Güncel

İzmir'de damat cinayeti! Kayınpeder ile kayınbirader tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven'i (33) bıçak ve tabancayla öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36), tutuklandı.

DHA7 Nisan 2024 Pazar 18:12 - Güncelleme:
İzmir'de damat cinayeti! Kayınpeder ile kayınbirader tutuklandı
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Olay, saat 15.00 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi 1847/13 Sokak'ta meydana geldi. Uğur Yurtseven, boşanma işlemlerini konuşmak için kayınpederi M.S.Ş. ve kayınbiraderi K.Ş. ile bir araya geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Yurtseven'i tabancayla vurup bıçaklayan M.S.Ş. ve oğlu K.Ş., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğur Yurtseven, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'yi dün akşam saatlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. K.Ş.'nin susma hakkını kullandığı öğrenilirken, kayınpeder M.S.Ş.'nin ise suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan kayınpederi Mehmet Sabit Şahin ile onun oğlu Kadir Şahin'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Baba-oğul, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mehmet Sabit Şahin'in 'yaralama' suçundan, Kadir Şahin'in ise terörle mücadeleden suç kaydı bulunduğu bildirildi.

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