İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2023 Pazartesi / 10 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0086
  • EURO
    21,6552
  • ALTIN
    1250.86
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Güncel

İzmir'de defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 05:02 - Güncelleme:
İzmir'de defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi 2904. Sokak'ta Ramazan Yüksekdağ (25) ile kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksekdağ, göğsünden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksekdağ, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yüksekdağ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.