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İzmir'de dehşet anlar: Kız arkadaşının hamile annesini bıçakladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 16 yaşındaki kız arkadaşının annesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hamile olduğu anlaşılan 37 yaşındaki kadın bıçaklanarak ağır yaralandı.

AA1 Nisan 2025 Salı 16:36 - Güncelleme:
İzmir'de dehşet anlar: Kız arkadaşının hamile annesini bıçakladı
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Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Marmara Caddesi'nde A.H.A (16) ile kız arkadaşı K.A'nın (17) annesi A.T. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.T. yanındaki bıçakla A.H.A'yı, bunun üzerine A.H.A. da üzerindeki bıçakla A.T'yi ve K.A'yı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen A.T, kızı K.A. ve A.H.A. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.H.A. tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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