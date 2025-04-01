İzmir'de dehşet anlar: Kız arkadaşının hamile annesini bıçakladı

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Marmara Caddesi'nde A.H.A (16) ile kız arkadaşı K.A'nın (17) annesi A.T. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.T. yanındaki bıçakla A.H.A'yı, bunun üzerine A.H.A. da üzerindeki bıçakla A.T'yi ve K.A'yı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen A.T, kızı K.A. ve A.H.A. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.H.A. tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.