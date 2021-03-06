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Güncel

İzmir'de dehşet! Babasını defalarca bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi tartıştığı babasını defalarca bıçakladı.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 08:42 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 08:42
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Olay, saat 06.00 sıralarında Konak ilçesi 806 Sokak'ta meydana geldi. Evde, Erkan A. ile babası Türkettin A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan A., tartışma sırasında babası Türkettin A.'yı vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Erkan A. kaçarken, mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Türkettin A.'yı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Türkettin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Erkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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