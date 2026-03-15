16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
  • İzmir'de dehşet! Eşini balkondan atan cani koca tutuklandı
Güncel

İzmir'de dehşet! Eşini balkondan atan cani koca tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde karısını apartmanın 4. katındaki balkondan attığı öne sürülen kişi tutuklandı.

AA15 Mart 2026 Pazar 15:37
İzmir'de dehşet! Eşini balkondan atan cani koca tutuklandı
Alınan bilgiye göre, 11 Mart'ta arkadaşları A.G'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde bir araya gelen Aylin G. (30) ve eşi Okan G. (34) arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra Aylin G, 4. kattaki evin balkonundan bir otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Okan G, eşini balkondan attığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalandı.

Aylin G'nin kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu, bir süredir ailesinin yanında kaldığı öğrenildi.

Çiftin çocuklarının ise devlet korumasında olduğu belirtildi.

