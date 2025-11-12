İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 20.15 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan şüpheli şahıslar, silahla ateş açtı.

Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile müşteri olarak iş yerine gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, araba ile bölgeden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.E.'nin ağır yaralandığı, S.E, S.D ve Y.D. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan H.E. ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi süren yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D'yi olayda kullandığı değerlendirilen silah ile yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.