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İzmir'de dehşet! Kamayla öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişiyi kamayla öldüren zanlı tutuklandı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
İzmir'de dehşet! Kamayla öldürdü
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Suriye uyruklu A.H. (19), 4 Mart'ta şüphe üzerine takip ettiği annesinin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Hakan Özcan (39) ile minibüste buluştuğunu gördü.

A.H, bunun üzerine minibüsten indirdiği Özcan'a kamayla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Hakan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, A.H'yi suç aletiyle yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, Özcan'ı annesiyle görüştüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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