İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,469
  • EURO
    51,2262
  • ALTIN
    6477.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de dehşete düşüren olay! Kordon bağı bile kesilmemiş
Güncel

İzmir'de dehşete düşüren olay! Kordon bağı bile kesilmemiş

İzmir'in Konak ilçesinde sahildeki kayalıkların arasında kordon bağı henüz kesilmemiş bir kız bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA30 Mart 2026 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, 26 Mart günü sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan İzmir Liman Başkanlığı karşısında meydana geldi. İzmir Körfezinde eğitim faaliyeti gerçekleştiren Deniz Polisi ekipleri, sahil bandındaki kayalıkların arasında bir bebeğin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun telsizle bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde, kordon bağı üzerinde olan kız bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • izmir sahil bebek
  • kordon bağı
  • konak ilçe cesedi

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.