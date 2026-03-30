İzmir'de dehşete düşüren olay! Kordon bağı bile kesilmemiş

Olay, 26 Mart günü sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan İzmir Liman Başkanlığı karşısında meydana geldi. İzmir Körfezinde eğitim faaliyeti gerçekleştiren Deniz Polisi ekipleri, sahil bandındaki kayalıkların arasında bir bebeğin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun telsizle bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde, kordon bağı üzerinde olan kız bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.