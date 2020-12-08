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Güncel

İzmir'de dev FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

08 Aralık 2020 Salı 07:44 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 07:44
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