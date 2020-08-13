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İzmir'de dev operasyon! Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı...

İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun bugüne kadar yapılan aramalarda ele geçirilen tarihi eser miktar ve değeri dikkate alındığında, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu da aktarıldı.

İHA13 Ağustos 2020 Perşembe 19:17 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 19:17
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ege Bölgesi’nde Menemen ilçesi ve yakınlarından, kazı ve başka yöntemlerle elde ettikleri menkul tarihi değerleri yurt dışına kaçırmak üzere olan örgüt takibe alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile başlatılan organize çalışma neticesinde bu sabah, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon emri verildi. İzmir’in Menemen ilçesi merkezli, Manisa’nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda, şu ana kadar yapılan aramalarda yaklaşık 70 bin parça sikke, heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan deliller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin Amerikan doları ve 11 bin Euro ele geçirildiği öğrenildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün de verdiği destekle yapılan operasyonlarda konu ile alakalı 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, ele geçirilen tarihi eserlerin sayımının sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonun, şu ana kadar yapılan aramalarda ele geçirilen tarihi eser miktar ve değeri dikkate alındığında, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu da aktarıldı.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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