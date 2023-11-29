İzmir'de doğal gaz borusu patladı, yürekler ağza geldi

İzmir'in Konak ilçesinde, geçtiğimiz günlerde fırtına sebebiyle denizin taşmasının ardından su altında kalan bölgede çalışmalar sürerken, kepçenin darbesiyle doğal gaz borusu patladı.

Borunun patlamasıyla alevler havaya yükselirken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.

Saat 23.00 sıralarında gerçekleşen yangın, doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince bölgedeki gazın kapatılması ve itfaiyenin çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saatte söndürüldü.



Sokakta endişe oluşturan ve yüreklerin ağza geldiği yangında, herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

