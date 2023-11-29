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  • İzmir'de doğal gaz borusu patladı, yürekler ağza geldi
Güncel

İzmir'de doğal gaz borusu patladı, yürekler ağza geldi

İzmir'in Konak ilçesinde, fırtınanın etkisiyle beraber denizin taşması sebebiyle hasar gören Alsancak semtinde yürütülen çalışmalar esnasında doğal gaz borusu patladı.

İHA29 Kasım 2023 Çarşamba 01:03 - Güncelleme:
İzmir'de doğal gaz borusu patladı, yürekler ağza geldi
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İzmir'in Konak ilçesinde, geçtiğimiz günlerde fırtına sebebiyle denizin taşmasının ardından su altında kalan bölgede çalışmalar sürerken, kepçenin darbesiyle doğal gaz borusu patladı.

Borunun patlamasıyla alevler havaya yükselirken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.

Saat 23.00 sıralarında gerçekleşen yangın, doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince bölgedeki gazın kapatılması ve itfaiyenin çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Sokakta endişe oluşturan ve yüreklerin ağza geldiği yangında, herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

  • izmir fırtına
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