İzmir'de doktor ilaç dolandırıcısı çıktı! Küba'dan getirteceğim deyip paraları cebe indirdi

Karşıyaka'da yaşayan ve ağabeyi Cantekin Demirtaş ile oto ve emlak alım-satım işiyle uğraşan Olgun Demirtaş, 2021 yılının şubat ayında özel bir hastanede belindeki beze nedeniyle operasyon geçirdi. Ancak ağrıları geçmeyip sağ bacağını da etkileyince Olgun Demirtaş, 25 Eylül 2022 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Demirtaş, buradaki tedavisi sürerken, 2 Kasım 2022'de yaşamını yitirdi. Olgun Demirtaş'ın ağabeyi Cantekin Demirtaş hem kardeşinin ölümünde ihmal bulunduğu hem de Küba'dan ilaç getirileceği belirtilip o dönemde Dr. E.Y. tarafından kendilerinden 480 bin TL alınmasına rağmen ne ilacı gördüklerini ne de kendilerine bir makbuz verildiğini belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında Dr. E.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Dr. E.Y. ise savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederek, "Şikayetçiyi yazlık komşumuz olan dayısı vasıtasıyla tanırım. Vefat eden kişi hastanemize 25 Eylül'de giriş yaptı. Dayılarının ricası üzerine 4-12 Ekim arası kedisine ben bakıp, taburcu ettim. Daha sonra 20-26 Ekim tarihleri arasında acile başvurması üzerine bu tarihler arasında bizim serviste tedavisine devam ettik. Daha sonra 26 Ekim ile 2 Kasım arasında vefat edene kadar yoğun bakımda kaldı. Yaptığım araştırmalarda bu kişide nadir görünen kemik tümörü hastalığı olduğunu anladım. Bu hastanın kemik tümörü hastası olduğundan hasta dışında diğer yakınlarının haberi yoktu. Zaten fiilen de olsa benim bir ilaç temin edip, bu rahatsızlığı geçirebilir durumum, branşımın farklı olması sebebiyle mümkün değildir. Zira ben göğüs hastalıkları hekimi olduğum için, kemik tümörüne bakan branş farklıdır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kesinlikle müştekiden söz konusu tedavi için ne yasal ne gayri resmi bir şekilde para talebinde bulunmadım, para almadım" dedi.

DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Olgun Demirtaş'ın tedavisi için Küba'dan ilaç getirileceği söylemiyle para aldığı öne sürülen Dr. E.Y. (60) hakkında, 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cantekin Demirtaş, "Kardeşim, 2021 Şubat ayında özel bir hastanede sırtından operasyon geçiriyor. Doktorun ihmali yüzünden bacağında bir şişlik oluşuyor. 1 yıl sonra devlet hastanesine gidiyor. Orada da doktorların teşhis koyamaması yüzünden kardeşim, şüpheli şekilde ölmüştür. Buna sebebiyet veren tüm şüpheli kim varsa ihmaller zincirinden şikayetçi olduk, soruşturması ise devam ediyor. Tamamlanan bir soruşturma var. Doktor bizden 480 bin TL aldı. Kanser bulgusu olmamasına rağmen kanser ilacı getirip deneyecekti. Biz sorduğumuzda herhangi bir makbuz ve fatura da vermedi. Şikayette bulunduk, soruşturması tamamlandı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında dava açıldı. Önümüzdeki günlerde mahkemede davası görülecek. Ölümüne ilişkin diğer soruşturma ise sürüyor" dedi.

SUÇLULARIN ORTAYA ÇIKARILMASINI İSTİYORUM

Demirtaş'ın emekli olan ve aynı zamanda market işleten babası Rasim Demirtaş (71) ise "Oğlum öldürüldü. Çünkü, hiçbir şeyi yoktu. Ben suçluların ortaya çıkarılmasını istiyorum. Otopsi yapılsın. Yoğun bakıma risk taşıyan hasta gider. Oğlumun bir şeyi yokken neden yoğun bakıma alındı" diye konuştu.