08 Ekim 2020 Perşembe 10:47 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:47

İzmir'de dolu yağışı var mı? İzmir'de dolu yağcak mı? sorularının yanıtları ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteorolojiden gelen son dakika haberine göre başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde ve İzmir'in bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde yağışlar bekleniyor. İşte dolu uyarısı yapılan iller

İZMİR'DE DOLU YAĞIŞI VAR MI?

İzmir’in kuzey ve doğu ilçelerinde de yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarıları yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kütahya ve Manisa çevreleriyle İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DOLU YAĞIŞI NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

İstanbul’da sabah saatlerinde başlaması beklenilen sağanak yağış Trakya kesimi, Çanakkale, Balıkesir ile Bursa illerinde de etkili olacağı açıklandı.

İZMİR'DE DOLU YAĞACAK İLÇELER

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 8 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İzmir ve çevresinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

METEOROLOJİ’DEN İZMİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre, Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



DOLU UYARISI YAPILAN İLLER

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.