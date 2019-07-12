25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6872
  • 6,41
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde döner bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddiaya göre, Kazımdirik Mahallesi Küçük Park mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. (22), 35 JH 234 plakalı hafif ticari araçta bulunan döner bıçağını alarak savurmaya başladı. Bu sırada Mahmut Eşref A. (24) ile Talha E. bacaklarından, Y.A. ise elinden yaralandı.

Kavgayı gören bölgedeki sivil polisler olaya müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi. Şüpheli, döner bıçağını polislere de savurarak araca binip kaçmak istedi.

Aracın etrafını saran sivil polisler şüphelinin kaçmasına izin vermedi ve araçta bulunan 2 kız ve 2 erkeği dışarı çıkardı. Şüpheli gözaltına alınırken, araçtaki döner bıçağına da el konuldu.

Bu sırada, sağlık ekipleri gelinceye kadar arkadaşları Mahmut Eşref A'nın bacağına bel kemeri ile turnike uyguladı.

Mahmut Eşref A. ile Talha E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Elinden yaralı Y.A. ise polis nezaretinde İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hesabını kim verecek?

Hesabını kim verecek?

Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

6. kattan düştü, doktorlar 'yapamazsın' dedi, o zoru başardı

6. kattan düştü, doktorlar 'yapamazsın' dedi, o zoru başardı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

'Her şey para değil' deyip köye yerleştiler

'Her şey para değil' deyip köye yerleştiler
 

POPÜLER HABERLER

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Serbest olan yıldızlar

Serbest olan yıldızlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA