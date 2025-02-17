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İzmir'de dört araç birbirine girdi: Ölü ve yaralı var

İzmir'in Menemen ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandığı belirtildi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
İzmir'de dört araç birbirine girdi: Ölü ve yaralı var
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Çanakkale istikametinden Menemen yönüne ilerleyen Mustafa Güzel (55) idaresindeki 35 HD 4783 plakalı tır, E87 kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Tır, karşı istikamette ilerleyen 20 ALP 575 plakalı tır, 35 BNU 052 plakalı kamyonet ve 35 RP 316 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Güzel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ise hafif yaralandı.

Güzel'in cenazesi Menemen Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 35 HD 4783 plakalı tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve 20 ALP 575 plakalı tıra çarptığı, 20 ALP 575 plakalı tırın çarpışmanın etkisiyle devrildiği anlar yer alıyor.

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