İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8823
  • EURO
    52,819
  • ALTIN
    6909.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de dumanlı pusu çöktü: 3 bin zehir hapı ve silahla suçüstü
Güncel

İzmir'de dumanlı pusu çöktü: 3 bin zehir hapı ve silahla suçüstü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gelen bir ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, suç unsurlarını gizlemek amacıyla çıkarıldığı değerlendirilen yangınla karşılaştı. Olayla ilgili binlerce uyuşturucu madde ve bir adet silah ele geçirilirken toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 10:23
ABONE OL

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan günü Limontepe Mahallesi'nde "silahla evi bastılar" ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, evde yangın çıktığını tespit etti. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 7 şüpheli polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından ekiplerin yaptığı ilk incelemede, yangının içerideki suç unsurlarını gizlemek amacıyla çıkarıldığı değerlendirildi. Bunun üzerine yanan evde ve bitişiğindeki ikamette arama kararı alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 adet uyuşturucu hap, 3 adet 9 milimetre fişek ve 1 adet 7.65 milimetre kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bağlantısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen toplam 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.