27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6851
  • 6,3878
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Menderes ilçesinde tarım işçisi olarak çalışırken PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 
 
İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Suriye'de PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösteren, daha sonra örgütten kaçarak Türkiye'ye gelen kişilerin mevsimlik işçi olarak Menderes ilçesinde çalıştığı yönündeki istihbarat üzerine operasyon düzenlendi. 
 
Çamönü ve Çileme mahallelerindeki meyve sebze depolarında çalıştığı tespit edilen A.Ş, A.N.E.H, A.Y, K.İ, H.B. yakalanarak gözaltına alındı. 
 
Terör örgütü PYD/YPG adına Suriye'de silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi

Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi

MSB açıkladı! Hepsi imha edildi

MSB açıkladı! Hepsi imha edildi

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Türk diplomatın şehit edildiği saldırı ile ilgili çarpıcı detaylar

Türk diplomatın şehit edildiği saldırı ile ilgili çarpıcı detaylar

Peskov: Türk ustalar çok lezzetli yapıyor, memnun oluruz

Peskov: Türk ustalar çok lezzetli yapıyor, memnun oluruz

Beyin yakan olay! Önce hırsıza aşık oldu sonra çete kurdu...

Beyin yakan olay! Önce hırsıza aşık oldu sonra çete kurdu...

Irak Cumhurbaşkanı Salih'den, Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Cumhurbaşkanı Salih'den, Başkan Erdoğan'a taziye telefonu
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Kraliçe için üst düzey şef aranıyor

Kraliçe için üst düzey şef aranıyor

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Ünlü çift için sürpriz iddia

Ünlü çift için sürpriz iddia

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA