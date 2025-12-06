İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

İzmir'de düzensiz göç operasyonu: 120 göçmen durduruldu

İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun ve Çeşme ilçelerinde 62 düzensiz göçmen yakalandı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 01:10
İzmir'de düzensiz göç operasyonu: 120 göçmen durduruldu
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Urla açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, bottaki 18'i çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaburun açıklarında da görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

