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İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 55'i kurtarıldı, 9'u yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda 55 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen de yakalandı.

AA23 Mart 2025 Pazar 18:08 - Güncelleme:
İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 55'i kurtarıldı, 9'u yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen 2 can salındaki 1'i çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi Ulamış Çayı mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2'si çocuk 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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