İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: Kaçakçılar yakayı ele verdi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim'de Alaçatı Mahallesi Bozalan mevkisinde devriye görevi sırasında arazide 2 kişinin durumundan şüphelendi.

Yapılan kontrolde, göçmen kaçakçılığı organizatörleri oldukları belirlenen yabancı uyruklu M.A. (24) ve N.H. (28), gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgede yaptığı aramada, yabancı uyruklu toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil kenarında ise çalılıklar arasına gizlenmiş ve şasi numarası silinmiş bot motoru ele geçirildi.

Göçmenlerin sorgulamasında, İstanbul'da ikamet ettiklerini, yurt dışına çıkmak amacıyla 4 gün önce İzmir'e geldiklerini, tanımadıkları kişilerce bir araçla ilçeye getirildiklerini, 2 organizatörü takip ederek deniz kıyısına ulaştıklarını ve kimseye ödeme yapmadıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.