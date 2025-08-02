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İzmir'de eğlence mekanında silahlar patladı: Çok sayıda yaralı var

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 07:42 - Güncelleme:
İzmir'de eğlence mekanında silahlar patladı: Çok sayıda yaralı var
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Alaçatı Mahallesi 12057 Sokak'taki bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda işletme sahibi M.A. (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralandı.

Mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33), kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.

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