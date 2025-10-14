İSTANBUL 21°C / 12°C
14 Ekim 2025 Salı
İzmir'de ele geçirildi! Piyasa değeri 1.3 milyon TL

İzmir Karşıyaka'da jandarma ekipleri, bin 30 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

14 Ekim 2025 Salı 18:08
İzmir'de ele geçirildi! Piyasa değeri 1.3 milyon TL
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak, kaçak ve sahte alkollü içkiden kaynaklanan ölümleri önlemek ve vergi kaybının önüne geçmek amacıyla Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürüttü. Dün Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada, bin 30 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 339 bin TL olduğu bildirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

