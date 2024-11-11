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  • İzmir'de elektrikli soba devrildi, çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
Güncel

İzmir'de elektrikli soba devrildi, çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş yaşamını yitirdi.

IHA11 Kasım 2024 Pazartesi 21:56 - Güncelleme:
İzmir'de elektrikli soba devrildi, çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken, yangını fark eden mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan Nefes, Peri, Akçan, Masal ve Aras Bulut Akcan adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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