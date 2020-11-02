İzmir'de enkaz altında kaç kişi var? İzmir'de enkaz altında kalanların sayısı belli mi?

02 Kasım 2020 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 13:48

İzmir'de enkaz altında kaç kişi var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını televizyonlardan anbean takip ediyor. Son olarak Doğanlar Apartmanındaki 3 yaşındaki Elif bebeğin sağ olarak kurtarılması bütün vatandaşları duygulandırdı. Peki İzmir'de enkaz altında kalanların sayısı belli mi? İşte İzmir'de 8 binada yürütülern arama kurtarma çalışmalarında son durum.

Emrah Apartmanı, Doğanlar Apartmanı, Yılmaz Erbek apartmanı, Rıza Bey Apartmanı ve diğer apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 70. saatte İzmir Bayraklı'daki yıkılan binalarda çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 65'nci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ kurtarıldı. İzmir'deki son duruma ilişkin gelen son açıklamada İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 83'e yükseldiğini açıkladı.

İZMİR'DE ENKAZ ALTINDA KAÇ KİŞİ VAR?

Arama çalışmalarının devam ettiği 8 binada birinci kata kadar ulaşılmış durumda. Rıza Bey apartmanında 20-21 kişi olduğu tahmin ediliyor. Diğer binalarda ise enkaz altında kaç kişinin olduğuna dair ise henüz net bir bilgi yok.

ENKAZ ALTINDA KALANLARI KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büykülüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dördüncü günde zamana karşı büyük bir yarış var.

Depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 65'inci saatte yeni bir mucize yaşandı.

Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar apartmanının enkazından 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı çıkarıldı. Minik Elif enkaz altından sağ kurtarılan 106'ncı kişi oldu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem de enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ailenin diğer çocukları 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

58. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

33 SAAT SONRA KURTARILDI

İzmir'de depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda, depremden 33 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.

70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

26. SAATTE KURTARILDI

Depremde enkaz altında kalan Halim Sarı (65), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı’nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU 23 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 07.00 civarında, 3. kat seviyesinde ses tespit etti.

Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Depremden yaklaşık 23 saat sonra enkazdaki anne ile 3 çocuğu, ekipler tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, battaniyelere sarılıp sedye ile ambulansa götürüldü. Ancak kurtarılan çocuklardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 SAAT SONRA KURTARILDI

Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.

Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.