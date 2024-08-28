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İzmir'de eşi tarafından 4 çocuğundan 3'ü öldürülen acılı anne: Hanginize yanayım

İzmir'in Bornova ilçesinde ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından 4 çocuğundan 3'ü öldürülen ve 11 yaşındaki kızı ağır yaralanan acılı anne Naciye Akkaplan'ın feryadı yürekleri dağladı.

IHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
İzmir'de eşi tarafından 4 çocuğundan 3'ü öldürülen acılı anne: Hanginize yanayım
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İzmir'in Bornova ilçesinde 3 ay önce eşi Naciye Akkaplan ile boşanma kararı alarak ayrı yaşamaya başladıkları ve bunalıma girdiği öğrenilen Vesim Şimşek (45), beraber yaşadığı 4 çocuğunu dağlık alana götürüp tabancayla her birine ateş etti. Meydana gelen acı olayda 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki Hira Nur isimli çocuk ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Çocuklarını vurduktan sonra kendisine de ateş eden Vesim Şimşek de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"HANGİNİZE YANAYIM"

Yaşanan vahim olay sonrası hayatını kaybeden 3 kız kardeş annelerinin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Hz. Ömer Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi anne Naciye Akkaplan, çocuklarının tabutuna sarılarak her biriyle ayrı ayrı helalleşirken "Hanginize yanayım" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı. Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için "Çocuklar zaten cennetlik, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı.

Öte yandan baba Vesim Şimşek ve kızı Hira Nur'un İzmir'de yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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