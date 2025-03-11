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Güncel

İzmir'de eski sevgilisi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti.

AA11 Mart 2025 Salı 19:41 - Güncelleme:
İzmir'de eski sevgilisi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, O.G. (34) ile eski sevgilisi Fatma K. (27) Türkmen Mahallesi'nde sokakta tartıştı.

O.G, Fatma K'yi darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Zanlı O.G. gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenaze memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine getirildi.

OVAKÖY MAHALLE MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Serdaroğu Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen törenin ardından kadınların omuzunda taşınan Fatma K'nin cenazesi Ovaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine aile üyelerinin yanı sıra Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de katıldı.

Şüpheli O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının ifadesinde Fatma K. ile barışmak için konuşmak istediğini, öldürme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi.

O.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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