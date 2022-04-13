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İzmir'de etil alkol baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:30
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Işıkkent semtinde bir iş yerinde etil alkol dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda dağıtım yapmak üzere hazırlanmış 5 araç ile iş yerinde yapılan aramada 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T, M.T. ve A.T. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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