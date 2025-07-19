İzmir'de facia: 70 işçi hastaneye kaldırıldı

Kemalpaşa OSB Mahallesi'nde bulunan bir seramik fabrikasında gece vardiyasında çalışan 70 işçi, yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kemalpaşa ve Turgutlu'da bulunan devlet hastanelerine başvuran işçiler, tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, işçilerin yedikleri yemeklerden numuneler aldı. İşçilerin menüdeki bir tatlıdan zehirlendiği öne sürüldü.

Bazı işçilerin ayakta tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildiği, diğer işçilerin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.