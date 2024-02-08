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  • İzmir'de feci kaza: 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var
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İzmir'de feci kaza: 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

İzmir'in Torbalı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Bir tırın servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

IHA8 Şubat 2024 Perşembe 21:12 - Güncelleme:
İzmir'de feci kaza: 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var
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Edinilen bilgiye göre kaza, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Torbalı'dan İzmir istikametine giden 35 BDT 622 plakalı tırın şoförü, Kuşçuburun mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada tır, hızla karşı şeride geçerek, İzmir istikametinden Torbalı yönüne giden 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada adeta can pazarı yaşanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler, servis minibüsündeki Hikmet Tayfun Ç. (69) ve Ömer A.'nın (42) hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tır şoförü ve servis minibüsündeki toplam 12 yaralı, daha sonrada ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede durumu ağır olan Mesut P. (31) de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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