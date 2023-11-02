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İzmir'de feci kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi hayatını kaybetti.

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
İzmir'de feci kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 ölü
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Kaza, sabah saatlerinde Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BCF 338 plakalı otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1'i olay yerinde 2'si ise hastanede hayatını kaybetti

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletteki gençlerden birisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslara alınarak hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan birisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, diğeri ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden gençlerin kimliklerini tespit etme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, trafik yoğunluğunun oluştuğu noktada kazaya karışan otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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