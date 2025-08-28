İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0558
  • EURO
    47,9808
  • ALTIN
    4482.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir'de feci kaza: Servisle otomobil çarpıştı

İzmir'de servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
İzmir'de feci kaza: Servisle otomobil çarpıştı
ABONE OL

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

M.B. (49) idaresindeki 49 ABE 666 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolunun Armutlu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Veysi Ekin'in (44) kullandığı 44 LS 968 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Veysi Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ve 11 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Uyarılara aldırış etmedi: Yola beton dökülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.