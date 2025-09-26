İSTANBUL 23°C / 16°C
Güncel

İzmir'de feci kaza: Sıkışan 3 kişi kurtarıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otoyol ayrımındaki bariyerlere çarpan kamyonette sıkışan 3 kişiyi itfaiye ve vatandaşlar kurtardı.

AA26 Eylül 2025 Cuma 07:12 - Güncelleme:
İzmir'de feci kaza: Sıkışan 3 kişi kurtarıldı
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AIY 537 plakalı sebze yüklü kamyonet, Çeşme-İzmir Otoyolu Gaziemir yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.O. ve M.G. kamyonette sıkıştı.

Otoyoldan geçen vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı kazada, itfaiye ekipleri yaralanan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyonetteki sebzeler de otoyola saçıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

