İzmir'deki FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 19 kişiden 11'i gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında biri Hava Kuvvetleri Komutanlığında biri de Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli üsteğmenin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.