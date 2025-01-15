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İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, soruşturmalarda isimleri geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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