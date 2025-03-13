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İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA13 Mart 2025 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, söz konusu terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kurumda çalışmış, Banka Asya'da artan kaydı olan ve örgütle iltisaklı bulunan kurumların kapatılması eylemlerine katıldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, kent merkezi ile Torbalı ve Urla ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

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